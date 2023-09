(Di lunedì 11 settembre 2023)– A volte irubano soldi, altre volte gioielli, o chissà cos’altro ancora. Difficilmente tuttavia ci si aspetta che possano rubare anche defibrillatori, forse perchè in qualche modo si vuol credere che anche chi ruba abbia una coscienza, anzi un “”. Tuttavia all’assurdo sembra non esserci mai fine: proprio un debifrillatore, infatti, è stato, precisamente in via Sezze. Il fatto è avvenuto in via Sezze il 10 settembre, e a darne notizia è la sindaca Matilde Celentano. Purtroppo – il 10 settembre è stato inveceilsituato in via Sezze di fronte alla cattedrale, che era appena stato riattivato. L’amministrcomunale tutta condanna l’accaduto, non solo per il valore materiale del ...

Ladri senza cuore in azione a Latina: rubato un defibrillatore Il Faro online

Latina – A volte i ladri rubano soldi, altre volte gioielli, o chissà cos'altro ancora. Difficilmente tuttavia ci si aspetta che possano rubare anche defibrillatori, forse perchè in qualche modo si ...