La XV^ edizione della ‘Strapollese’ nel segno della Carmax Camaldolese e delle emozioni

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa gara podistica di dieci km che si è svolta a Polla sabato scorso, ha visto la vittoria di Gilio Iannoneche ha tagliato il traguardo di piazza A. Forte, in appena 33 minuti e 18 secondi. Alle sue spalle i suoi compagni di squadra: Giorgio Mario Nigro (33?.45?) e Giovanni Vitolo (34?.34?). Carmine Federico dell’Isaura Valle dell’Irno, Antonio Mangano, il pollese Riccardo Volpe Runforever Aprilia, Kamel Hallag dell’Ideatletica Aurora, Gioacchino Flavio Salvati dell’Atletica Isaura Valle dell’Irno, Cessay LaminPolisportiva Rocco Scotellaro e Damiano De CesareCilento Run. In campo femminile vince ...

... a livello locale e nazionale " hanno commentato gli organizzatori " Il tema scelto per questa"Un mondo in fiamme" è piaciuto molto. Ci è sembrato più che mai importante, in un periodo come ...Lucignano ospita la XVdel Festival Nazionale de I Borghi più belli d'Italia, con 150 delegati provenienti da tutta Italia. Il sindaco, il presidente della Regione Toscana e altri rappresentanti locali partecipano ...Manca ormai poco all'apertura del XV Forum Internazionale PolieCo sull'Economia dei rifiuti, in programma a Napoli nei giorni 6 e 7 ottobre 2023. "Malati d'Ambiente" il titolo di questa XVche, mai come quest'anno giunge in un momento molto opportuno. Come notano gli organizzatori di quella che è definita non a torto "la Cernobbio dell'Ambiente" il mondo, l'Italia in ...

Transmissions: i primi nomi della XV edizione del festival di Ravenna Long Live Rock'n'Roll

Già da domani si tornerà al lavoro per organizzare la XIII edizione. Grazie all’Associazione XV Miglio, promotrice e organizzatrice dell’evento, alla Polizia Locale, a tutte le Forze dell’Ordine, ai ...Un record straordinario di presenze, che supera quello dello scorso anno. Quattro giorni di festa, attività, campi storici, cibo e artigianato per tutte le età per un totale di quasi 500 volontari coi ...