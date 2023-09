La Volta Buona | Caterina Balivo ritorna su Rai 1 con il nuovo programma

(Di lunedì 11 settembre 2023) Laè il titolo deldel pomeriggio di Rai 1 che segna il ritorno, sulla rete ammiraglia Rai, di. pronta a cominciare questa nuova avventura in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dall’11 settembre, dalle 14.00 alle 16.00. Dopo l’esperienza al timone del game show in onda su La7 Lingo – Parole in gioco,torna nuovamente su Rai 1. E lo fa con uninedito, di cui è stato recentemente ufficializzato il titolo: La. Già nel corso dei precedenti mesi si era parlato del ritorno della conduttrice sulla rete ammiraglia. Il suo nome era stato poi annunciato in occasione della conferenza stampa di presentazione dei ...

Caterina Balivo è pronta a tornare su Rai 1: lo farà da lunedì 11 settembre alle 14 con un nuovo programma, La volta buona. «Quella è una fascia oraria importante che ho calcato tanto, con Vieni da me ...Alla vigilia del ritorno nel pomeriggio di Rai1 con un nuovo programma, "La volta buona", Caterina Balivo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Il primo nei… Leggi ...