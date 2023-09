La vita in diretta oggi al via | parte ‘sfida’ tra Alberto Matano e Myrta Merlino

Riparte oggi, lunedì 11 settembre, 'Lain', edizione 2023 - 2024. Alla conduzione, per la quinta volta consecutiva, il giornalista Alberto Matano che quest'anno dovrà 'scontrarsi' con la collega rivale Myrta Merlino, alla ...... il debitore è il contribuente italiano - ha dichiarato Giorgia Meloni in unasu Facebook - ... piuttosto c'è nel portafogli degli italiani a causa del caroe Meloni fa da spettatrice. Il ...Dopo il terribile incidente di Casal Palocco , in seguito al quale perse lail piccolo Manuel , a distanza di pochi mesi si è verificato un episodio piuttosto simile che ...un video in...

Ripartono i programmi Rai: da È sempre mezzogiorno a La vita in diretta, novità e conferme Libero Magazine

(Adnkronos) – Riparte oggi, lunedì 11 settembre, ‘La Vita in Diretta’, edizione 2023-2024. Alla conduzione, per la quinta volta consecutiva, il giornalista Alberto Matano che quest’anno dovrà ‘scontra ...Una bambina ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita: è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla dalla vettura e consentire il trasporto in eliambulanza verso ...