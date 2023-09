La testimonianza di due giovani italiani del Progettomondo presenti durante il sisma a Marrakech

(Di lunedì 11 settembre 2023) «Eravamo arrivati da pochissime ore ae dopo aver lasciato i nostri bagagli al Riad (costruzione antica tipica della tradizione marocchina, ndr) e consumato un pasto, avevamo deciso di fare una passeggiata lungo l’avenue El- Fnaa, quando ci ha colto il. Paura e senso di impotenza, poi quella grossa nube di polvere che ha avvolto la moschea di Koutoubia, a pochi passi da noi». Francesco Bellotti, 29 anni, originario di Genova, racconta i momenti terribili vissuti nella città del centro-sud del Marocco, fra le più trafficate dell’Africa e importante centro economico e turistico del paese. LaFoto – Francesco Bellotti, ong«Per evitare il panico della grande calca della piazza e per rimanere lontani dagli edifici, ci siamo stazionati dietro una barriera antisommossa in cemento ...

- - > Leggi Anche Rapimento Kata, lainedita: 'A Malpensa una donna con una bimba con ... dopo la scomparsa di Kata, con un borsone etrolley , che per dimensioni avrebbero potuto ...... cos'è successo La pagina Instagram @milanonobile2.0 raccoglie sempre ladi fatti ... Fino a quandodi questi deficienti, non tirano il freno d'emergenza bloccando il treno per 3 ore, ...... incluse.nipotine di 2 e 7 anni. Un anziano signore che ci accompagna per mostrarci le rovine ... come ad esempio la moschea di Tinmeldello splendore almohade , nel pieno delle ...

Elisa Conzadori, travolta al passaggio a livello. La testimonianza ... IL GIORNO

l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un sedicenne e un diciannovenne, entrambi stranieri con precedenti ...La testimonianza di Daniela Ilari che è riuscita a rientrare ... raggiunto la piazzetta dove ci attendevano le guide che ci hanno portato all’aeroporto con due macchine, nonostante fosse ...