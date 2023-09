La talpa ci sta portando sulla nuova strada della longevità umana

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 settembre 2023) Poco conosciuti da i non esperti, le cosiddette talpe senza pelo o eterocefali glabri, nella nomenclatura di Linneo, sono animali dalle strane caratteristiche. Una di queste, quella di essere i roditori più longevi al mondo, con una vita media di una trentina di anni, fino a 41 documentati, ha stuzzicato la curiosità dei ricercatori fin dall’inizio del secolo. Nel corso degli anni si è scoperto che queste talpe possiedono proteine resistenti agli stress ossidativi, che i suoi organi loro meno soggetti all’insorgenza di tumori e, soprattutto che un loro gene, denominato p16 è capace di bloccare la proliferazione di cellule cancerose. A queste caratteristiche se ne aggiungono altre, meno rilevanti dal punto di vistama non meno sorprendenti. La pellesenza pelo non ha recettori per ...