La ' strada della morte' | cercano cadaveri di soldati russi da scambiare con i corpi degli ucraini

... a dare l'allarme è stata una donna che si trovava sulla stessa. Subito allertate, le forze ... Le indaginisquadra mobile stanno vagliando ogni possibile pista, compresa l'azione ......di cambiare. Loro non vogliono bene a nessuno, neanche ai loro figli. Viviamo ancora una volta un momento terribile. I bambini - conclude don Patriciello a Tv2000 - per il restoloro ...... l'emozionante incontro con l'indimenticato Gino, fondatore dell'organizzazione umanitaria, e la necessità di creare ponti di pace ricorrendo anche a linguaggi sperimentali come quelli...

Il nuovo Biesse in edicola, tra nascita dello stadio e strada della Forra Giornale di Brescia

Spari in pieno giorno a Caivano, in via Pio IX: diversi colpi di pistola contro un’auto. Poche ore prima, la “stesa” nel Parco Verde.Perché il Marocco ha accettato aiuti solo da 4 Paesi dopo il terremoto: “Non abbiamo bisogno di altro” Nonostante i gravissimi danni del terremoto e la corsa contro il tempo per cercare persone sotto ...