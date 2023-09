Sturiale , 41 anni, separata, senza figli, ha risposto subito alla chiamata del Nord, che in queste ore sta arrivando ai docenti meridionali, sempre maggioranza nel quadro degli insegnanti ...Italia Bonaccini: "Sbaglia chi lascia il partito, ma un Pd piccolo e radicale non serve"... In particolare ladi chi ha lasciato in Liguria, dirigenti che da principio avevano lavorato ...Ma serve un confronto serio per un Pd organizzato e plurale"Preziosi Contro le polemiche ... Partirà anche una scuola di formazione, è stata annunciata più volte nelladel Pd. A chi l'...

La storia di Daniela, docente emigrata: “Per vivere mi restano 400 euro. Il fruttivendolo Non ci si può avvicinare, va via mezzo stipendio” Orizzonte Scuola

Su Rai 1 riparte Unomattina con la conduzione affidata a Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, al via da lunedì 11 settembre 2023.La parlamentare modenese Daniela Dondi è stata ospite e relatrice di una serata di Interclub organizzata presso la Locanda e Ristorante l'Anatra di Carpi, dal Rotary Club Carpi insieme al Rotary Club ...