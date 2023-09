La soddisfazione di Re Djokovic | 3 Slam nel 2023? Ci avrei messo la firma

(Di lunedì 11 settembre 2023) 24esimo titoloin cassaforte, per eguagliare il record di Margaret Court, e il ritorno " per l'ennesima volta " al numero uno del mondo, per ritoccare a 390 il record (che già gli appartiene) di ...

È stato il miglior set della mia partita e non l'ho vinto , mentre per primo e terzo ho poco da dire,è stato superiore. Magari se avessi vinto il secondo sarebbe stata una partita diversa. ...... di base buon doppista ma che anche in singolare si è tolto qualche(attualmente nr. ... i serbi (che al momento tra i convocati hanno Novak), la Repubblica Ceca e la Corea. La ...A New York Novaka 36 anni ha invece vinto il 24eismo Slam della sua carriera, ... i più indicativi per misurare la grandezza dei campioni del suo sport, unache appagherebbe ...

La soddisfazione di Re Djokovic: “3 Slam nel 2023 Ci avrei messo ... SuperTennis

