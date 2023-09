Durante ladi, marchio statunitense di pelletteria di lusso, tenuta giovedì 7 settembre in occasione della settimana della ......e regista Gilles Rocca che ha condotto la manifestazione affiancato dalla modella eLucia Di ... l'esibizione del giovanissimo imitatore Giorgio Jackson, la sfarzosadi abiti da sposa dell'...... che supporterà il concetto della poesia come forma di cura, e Sabrina Altamura, stylee ... facenti parte dell'Associazione I Colori dell'Anima che prenderanno parte a unadi moda poetica ...

La sfilata di Coach interrotta dalle proteste animaliste 11 Settembre 2023 Luce

A Staurt Ververs va l’onore di aprire ufficialmente la fashion week di New York, nell’anno in cui ricorre il decimo anniversario della sua direzione creativa ...Reggio Emilia, 7 settembre 2023 – Sono andati velocemente sold out in prevendita i 550 biglietti messi a disposizione sulla piattaforma eventbrite per partecipare all’evento modano dell’anno, ovvero l ...