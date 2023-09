La Schlein sogna la piazza contro la Meloni | Calenda la ridicolizza | “Inutile | io le scrivo…”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Dopo un’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di forti impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere inper una grande mobilitazione nazionale: è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro”. Ieri Elly, segretaria del Partito democratico, durante il suo intervento a Ravenna alla chiusura della Festa nazionale dell’Unità, aveva chiamato alla mobilitazione il suo partito, sperando nella sponda del sindacato, di quella sinistra alla quale non ha fatto mistero di guardare e ovviamente al M5S, nella prospettiva di un centrosinistro unito.aveva richiamato i temi chiave: il lavoro, diritto alla casa, sanità pubblica, ma proprio questa mattina il leader di Azione le ha inflitto la prima doccia gelata. Ladel Pd e la dissociazione della“Noi ...

...ancor di più i dem e consegnare gli azzurri al Partito unico conservatore che Meloni. Il ... sono tesi come aspidi ma il responsabile Riforme della segreteria, Alessandro Alfieri , si ......sempre di fare il leader dei progressisti, se non ci riesce si sgancerà dal Pd", spiffera un deputato del M5s deluso dalla gestione contiana. Finita la competizione a sinistra con, è ...Semplicemente, siun partito che abbia un leader, ma che non si esaurisca con esso. E con una ...quella parte del Partito democratico che si riconosce appieno nella linea della segretaria,...

La Schlein sogna la piazza contro la Meloni, Calenda la ridicolizza ... Secolo d'Italia

L'estate militante è stata un mezzo flop, nessun risultato eclatante. Sul salario minimo, il campo largo si è infilato in un cul de sac, la ‘battuta’ sul jobs act ha fatto crescere il malumore, come l ...Agenzia Roma, 2 set Sul Jobs act “sono disponibile a fare un dibattito con altri 10: Franceschini, che l’ha votato in Parlamento e in Cdm, Delrio, Serracchiani, Guerini, Madia, Lorenzin, Orlando, i se ...