La saracinesca dell’arte Da Milano all’India | lo stile vernacolare delle insegne commerciali 

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Anche a, la domenica o di notte, si vedono su alcune saracinesche disegni colorati fatti con lo spray. Non graffiti, tag, insulti tra baby gang, ma rappresentazioni realistiche dei prodotti in vendita, dei servizi offerti. Computer, panini, cartucce per stampanti. Dalle parti di Porta Venezia su unac’è disegnata una bella Valentine rossa di Sottsass. Ecco, in India (che forse a breve si chiamerà Bharat, costringendo a cambiare di nuovo i titoli di Agatha Christie, Dieci piccoli bharattiani) a lungo è stata prassi che le, sui muri, sulle porte, sulle finestre, sugli architravi fossero dipinte a mano. Questo prima che, dagli anni Novanta, le nuove tecnologie e i materiali più accessibili non hanno iniziato a farle sostituire con plastiche incise e adesivoni, fotografie stock e neon fastidiosi e teloni stampati ...