La Russia non ha bisogno di coprire i propri crimini | ci pensa il pacifismo occidentale

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quando ci riuscivano, i nazisti in rotta bruciavano le fotografie e distruggevano i registri delle loro operazioni speciali, gli sterminati elenchi degli sterminati, gli archivi e le catalogazioni che mettevano in ordine i fucilati, gli uccisi dal gas, dalla fame, dalla tortura. La belva russa non hadi ricorrere a quei frettolosi mezzi di copertura dei. Ciil, neppure sempre finanziato, anzi spesso mobilitato in uno spontaneismo entusiasta, a mantenere in clandestinità gli orrori che punteggiano le mappe della denazificazione in Ucraina. Non è possibile, ma certo, che l’Occidente pur predisposto ad aiutare la resistenza ucraina, e pur fattivo in tal senso, si sarebbe mosso più energicamente se la verità dell’azione russa – dall’inizio ...