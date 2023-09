La “Rete Sannita NO all’Autonomia Differenziata” contro la riforma del Ministro Calderoli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Il progettoe della Lega minerà l’unità del Paese, creando nuove diseguaglianze: è necessario tenere sveglie le coscienze”. La “NO” ha convocato una conferenza stampa per illustrare il percorso che culminerà nella partecipazione a una manifestazione nazionale programmata a Roma per il 7 ottobre. Lasta lavorando per sollecitare le comunità della provincia di Benevento a dire ‘no’ al disegno di legge deldell’Autonomia, fatto proprio dal Governo Meloni. Amerigo Ciervo, Presidente dell’Anpi, nel corso dell’inha sottolineato l’importanza di smuovere le comunità affinchè si rendano conto della gravità di ciò che stanno decidendo i Parlamentari che hanno già ...

La “Rete Sannita NO all'Autonomia Differenziata” contro la riforma ... anteprima24.it

