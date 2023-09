La ragazza e l’ufficiale anticipazioni 17 settembre 2023 | ultima puntata | struggente addio tra Sura e Seyit

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’de Laandrà in onda il 17con un episodio ricco di emozioni e colpi di scena. Lerivelano che la lettera in possesso di Alya, sarà rivelatrice dell’ oscuro segreto legato a Petro, portando tensione e caccia all’uomo. Le forze di occupazione britanniche accusano però Alya dell’omicidio del Capitano Billy, mettendo in pericolo i protagonisti. Per questotenterà proteggere Alya e organizzerà un pericoloso salvataggio per Sabri. Tuttavia, il fulcro dell’episodio sarà l’trae ?ura, segnando la fine della loro meravigliosa e complicata storia d’amore. Non perdete il gran finale per scoprire come si concluderanno le vicende di tutti ...