La Pupa e il Secchione | in giuria ci sarà anche un amatissimo ex Vippone del Gf Vip? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dovrebbero iniziare tra pochi giorni le registrazioni de Lae il, il format di Italia Uno che vedrà nuovamente al timone dopo 13 anni Enrico Papi. Il conduttore andrà a sostituire Barbara D’Urso. In attesa di scoprire chi saranno le nuove Pupe e i nuovi Secchioni del reality show, che potrebbero essere volti conosciuti, un po’ come accaduto nelle precedenti edizioni, nelle ultime ore c’è molta curiosità su chi andrà a sedere in. Nei giorni scorsi si era parlato di un grande ritorno sulla terza rete di Mediaset: l’iconico showgirl degli anni 90 Paola Barale. Dopo Ballando con le Stelle, si era parlato di Paola come una degli opinionisti del Grande Fratello. Indiscrezione poi caduta nel vuoto.Lae ilil posto giusto per il gran ritorno in ...