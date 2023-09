(Di lunedì 11 settembre 2023) LaRaiè stata nominata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di amministrazioneBbc. Per la prima volta una cittadina italiana entra a far parte ...

LadellaMarinella Soldi è stata nominata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di amministrazione della Bbc. Per la prima volta una cittadina italiana entra a far parte ...... Attività Produttive e Pari Opportunità; Giorgia Calvaresi, ViceJunior Enterprises ... Responsabile di Joule, la scuola Eni per l'impresa; Diletta Parlangeli, conduttrice e autrice,...... il film ispirato alle case famiglie di don Oreste Benzi, sarà trasmesso in prima visione su5, ...che la "commedia era stata presentata il 7 dicembre 2018 in visione straordinaria al...

La presidente Rai Marinella Soldi nel Cda della Bbc - Tv - Ansa.it Agenzia ANSA

La Presidente della Rai Marinella Soldi è stata nominata Consigliere non-esecutivo indipendente del Consiglio di Amministrazione della BBC. Per la prima volta una cittadina italiana entra a far parte ...La presidente della Rai Marinella Soldi è stata nominata consigliere non esecutivo indipendente del Consiglio di amministrazione della Bbc. Per la prima volta una cittadina italiana entra a far parte ...