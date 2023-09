...è in calendario l'Ecofin informale che - oltre alla decisione sulla Bei - riapre ladella ... scomputare gli aumenti della spesa per la Difesa dale iniziare un percorso per il rientro ...... aprendo laIva'. È uno dei pochi apicoltori di mestiere: produce miele, pappa reale, ... Il prodotto è assolutamente in, viene venduto tutto, non esistono giacenze e rimanenze di ...Nel frattempo, sul piano europeo, si gioca ladella revisione del Patto di Stabilità e la ... passando per l'innalzamento delle pensioni minime e le decine di miliardi in. Quindi ...

La partita di deficit e debito entra nel vivo ilGiornale.it

Il nuovo patto di stabilità. Senza un'intesa, le regole sospese con il Covid torneranno in vigore dal gennaio prossimo ...Le verifiche di bilancio e la formula, sempre più usata, dell’«Obiettivo di legislatura» per giustificare il rinvio della realizzazione di quelli che rischiano di rimanere slogan elettorali ...