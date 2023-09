La Madonna è andata nello spazio? La notizia che non è venuta alla ribalta | coinvolge la Russia

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ci sono due episodi particolarmente significativi che coinvolgono la, che vale la pena ricordare in questo momento storico così delicato. Laè mai stata? La domanda potrà sembrare peregrina ma non lo è. Ai tempi se ne parlò poco, non quanto lameritava. Oggi, quel ricordo appare sbiadito e l’attuale L'articolo proviene da La Luce di Maria.