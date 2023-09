La lockdown mode di Apple per difendere iPhone e Mac dagli spyware

Sempre secondo il Citizen Lab, l'attacco di Pegasus può essere bloccato (su un iPhone con le vulnerabilità ancora non corrette) solo attivando il cosiddetto "", chiamato da Apple in ...I ricercatori consigliano inoltre di attivare il( Modalità di isolamento in italiano) che riduce le 'superfici di attacco' sfruttate da Pegasus, come le immagini allegati ai messaggi. ...Una decisione scaturita dalche aveva visto la Cina chiudere i rubinetti delle forniture ... una funzionalità che è stata battezzata "Smart Energy" ed è in grado di smorzare i picchi di ...

Problemi di sicurezza per iPhone e iPad, cosa fare se usi iOS 16 Fastweb Plus

Monroe school goes into precautionary secure mode after man seen running across grounds. Turns out he was being chased by bees.Citizen Lab does recommend enabling Lockdown Mode on your iPhone if you believe you’re at higher risk of being spied on because of your job or your title. The organization states “We believe, and ...