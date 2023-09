La Juventus in vendita per un miliardo e mezzo Il Giornale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Ilconferma quel che il Napolista scrisse nove mesi fa, e cioè che il piano di John Elkann prevede ladella. Scrive Sport Mediaset: Un addio che non sarà certamente rapido e indolore ma che segnerà la fine di un’epoca che è poi stata epopea di vittorie. Il quotidiano milanese, a firma di Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini, spiega che “oggi laè in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente (Andrea Agnelli, ndr) trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato”. L’obiettivo sarà quindi ora quello di trovare un acquirente, che possa agevolare il passaggio di proprietà e garantire ...

Dopo cent'anni di gloriosa presidenza, la famiglia Agnelli avrebbe deciso di mettere inla. A riferirlo è l'edizione odierna de 'Il Giornale'.L'addio a Torino della famiglia Lapresto non sarà più un asset strategico di Exor . La famiglia Agnelli - Elkann ha preso una decisione storica e ha messo inil club . Il rosso ...La famiglia Agnelli ha deciso di vendere la. Il rosso del club di calcio non è più sostenibile per Exor. E allora ecco l'idea di unaper risolvere una situazione contabile ormai compromessa: perdite per 240 milioni, ricavi a ...

Clamoroso Juve: Elkann mette in vendita la società Calciomercato.com

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...Iniziate le grandi manovre: "La famiglia dell'Avvocato è pronta a cedere il controllo del club". Ecco a quanto ammonta il maxi-debito della società bianconera ...