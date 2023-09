La formica di fuoco è arrivata in Italia | è allerta invasione

Ladi, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia , dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino ...Punture dolorose, aumentano i rischi di reazioni allergiche Ladideve il soprannome alla sua caratteristica più nota: le sue punture sono molto dolorose e possono causare anche gravi ...Lanciato l'allarme sull'avvistamento in Sicilia della temibiledi, una delle specie invasive più aggressive al mondo. Ben 88 nidi sono stati individuati nei pressi di Siracusa, secondo quantoemerge da uno studio pubblicato sulla rivista Current ...

La formica di fuoco è arrivata in Italia: «Allarme invasione». Ecco dov'è stata avvistata e che danni può fare leggo.it

La formica di fuoco, una delle specie più invasive al mondo, è infine sbarcata anche in Italia, dopo aver già conquistato buona parte del globo: 88 nidi sono stati individuati in Sicilia, vicino ...Sono 88 i nidi di Solenopsis invicta (conosciuta anche come formica di fuoco o formica guerriera) ritrovati nelle vicinanze di Siracusa, in Sicilia. A riportarlo sono i risultati di uno studio appena ...