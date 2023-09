La diga sul Nilo che riaccende la tensione in Africa orientale

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si ravvivano le tensioni lungo il corso delBlu. Domenica il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato che il quarto e ultimo stadio di riempimento della Grandedel Rinascimento Etiope si è concluso con successo. Esultando per il superamento delle “molte sfide” e “pressioni esterne”, si è complimentato con la popolazione etiope per “aver sopportato tutto questo”. Infine ha chiuso il post su X (ex Twitter) con quello che sembra un avvertimento al mondo: “Vorrei cogliere questa opportunità per promettere che continueremo a sostenere lafino alla fine”. Il tono altisonante di Ahmed lascia trasparire l’importanza dell’evento. Ladel Rinascimento, la più grande del continenteno e costata più di quattro miliardi di dollari, è il fulcro di una contesa asperrima tra l’Etiopia e ...