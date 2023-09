La curva degli incidenti in serie | doppio scontro in un' ora |  quattro persone gravi

(Di lunedì 11 settembre 2023) Una domenica drammatica nella località castiglionese di Santa Cristina tra mezzogiorno e l'una. Prima due donne in codice rosso, subito dopo due ventenni. La corsa dei soccorsi per salvarli.

Una domenica drammatica nella località castiglionese di Santa Cristina tra mezzogiorno e l'una. Prima due donne in codice rosso, subito dopo due ventenni. La corsa dei soccorsi per salvarli.... i nuovi motori sono caratterizzati da unadi coppia molto più piena, da una maggiore forza ... il faro a Led della nuova BMW F 900 GS offre un angolo di aperturaanabbaglianti più ampio e ...Ma sì è bello buttarsi nellaa tifare, sfrontatamente e mandando a quel paese l'istinto da self control. Forza Mughini, ...da servizio pubblico esibita negli sguardi e nelle paroleaspiranti ...

La curva degli incidenti in serie Doppio scontro nel giro di un'ora ... LA NAZIONE

Primo gol con la maglia del Perugia per Damiano Cancellieri, autore del momentaneo vantaggio nel pareggio interno degli umbri contro il Pescara ... sono andato di corsa sotto la curva per esultare. Si ...Lo stimolo fiscale ha sostenuto i rendimenti reali, ma gli effetti potrebbero svanire proprio quando emergeranno gli effetti ritardati della politica monetaria. Il risultato Un contesto migliore per ...