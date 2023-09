La Cina alle prese con la grande crisi | Pil ai minimi storici e problemi per Xi Jinping

(Di lunedì 11 settembre 2023) Laaffronta laeconomica come una specie di incubo. Il Pil con l’obiettivo del 5% in più è una chimera. Le esportazioni, una volta un pilastro del gigante cinese, sono scese del 12,4% in un anno; le importazioni si sono abbassate del 6,8%; i consumi interni stentano a salire tanto che i prezzi al consumo diminuiscono, creando le basi per una deflazione. Intanto gli investimenti diretti stranieri sono scesi in un anno dell’84%. Per Xi, leader maximo della Repubblica Popolare Cinese, il futuro appare molto meno roseo. I dati reali sulla disoccupazione inFino a qualche settimana fa l’Ufficio di statistica nazionale dava al 21% la disoccupazione giovanile, tuttavia alcuni accademici cinesi hanno calcolato che essa arriva quasi al 50%, contando i giovani migranti e quelli che stanno ai margini del ...

