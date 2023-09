“La Cgil mi ha licenziato” | l’ex portavoce di Camusso e Cofferati seguito anche al Comune di Bologna attacca il sindacato e fa ricorso

(Di lunedì 11 settembre 2023)dalper “giustificato motivo oggettivo”. Dopo 40 anni meno qualcuno, perché una separazione era in realtà già maturata, passati dentro i ranghi della, prima quella piemontese e poi a Roma. La storia l’ha raccontata lui stesso, Massimo Gibelli, 64 anni, storicodi diversi segretari e segretarie della Confederazione generale italiana del lavoro. Un post su Facebook riportatoin un articolo sull’Huffington Post nel quale spiega cosa è accaduto lo scorso 4 luglio a due anni dal momento in cui il suo ruolo era stato soppresso dall’attuale leader del, Maurizio Landini: “Al rientro da un breve periodo di ferie, sono convocato dal segretario organizzativo. Durante il colloquio mi viene comunicato il ‘licenziamento per giustificato motivo ...

La Cgil mi ha licenziato. Dopo 40 anni. Sfruttando anche il Jobs Act (di M. Gibelli) L'HuffPost

