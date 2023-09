La casa dei fantasmi | rivelata la data d’uscita su Disney+

(Di lunedì 11 settembre 2023) Durante il D23 Expo, è statalade Ladeisu: scopriamo quando l’horror comedy dal cast stellare sarà disponibile in streaming Ladeiha trasposto sul grande schermo la celebre attrazione dei parchi a tema Disney, ottenendo tuttavia un risultato abbastanza deludente al botteghino. Durante il D23 Expo, gli Studios hanno però annunciato che il lungometraggio arriverà in streaming, su, già a partire dal 4 ottobre 2023. Unapiuttosto ravvicinata rispetto al debutto nelle sale cinematografiche, avvenuta il 28 luglio negli Stati Uniti e il 23 agosto in Italia (insieme a Oppenheimer), che cercherà di risollevare le sorti del progetto in tempo per ...

