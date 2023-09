La campanella suona in tre regioni | oggi in 7 milioni tornano in classe video

(Di lunedì 11 settembre 2023) AGI - Si è aperta la settimana che riporterà a scuola 7,19di studenti italiani, 90mila in meno rispetto a un anno fa., 11 settembre, il ritorno inha riguardato Piemonte, Valle D'Aosta e Provincia autonoma di Trento, dopo che a Bolzano le lezioni erano riprese già il 5 settembre. "Quello che conta di più siete proprio voi, è il vostro inizio, perché il centro di un sistema d'istruzione moderno deve essere la persona", ha scritto in un messaggio agli studenti il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Tra le novità c'è la figura del docente tutor e del docente orientatore: 50.000 insegnanti appositamente formati che aiuteranno gli studenti delle 70.000 classi dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado a costruire il loro percorso di studi. Entrano in vigore le nuove regole ...

Questa mattina il sindaco Enrico Moggio, accompagnato dal vice Carlo Furno Marchese e dall'assessore alla Cultura Pier Ercole Colombo, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, hanno visitato ...'La scuola significa studio ma soprattutto crescita, amicizie, nuove sfide, emozioni ed esperienze che vanno a costruire l'identità di chi sarete da grandi. Il mio augurio dunque è a voi alunni e ...Oggi sarà la volta di Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta, martedì toccherà alla Lombardia. Qualche preoccupazione per la ripresa del Covid, l'indicazione dei presidi è evitare gli assembramenti. Dopo ...

Un messaggio da parte del primo cittadino ai nuovi studenti alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico. E in molti istituti ripartono i servizi di prescuola e doposcola “La scuola significa ...In 17 si sono iscritti al primo anno della media montessoriana di via Santa Maria Goretti, ma l'ufficio scolastico non ha dato l'ok alla costituzione della classe ...