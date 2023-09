La camorra sfida lo Stato | ' stesa' a colpi di mitra a Caivano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Io leggo questa cosa come unaallo. Come se volessero dire che non hanno paura dello, questa è la chiave di lettura". Così don Maurizio Patriciello, parroco di, su Rtl 102.5.

È la sfida della camorra. Questa mattina, intorno alle 11:30, in via Pio IX a Caivano, ignoti hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro un’auto parcheggiata ...La gente è nuovamente entrata nel terrore, è la terza volta che accade un episodio simile da quando a Caivano è venuto il presidente del Consiglio. E' come se volessero dire che non hanno paura dello ...