La Bartoccini Fortinfissi Perugia domina il primo test stagionale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Coach Giovi: “Belle risposte, siamo sulla strada giusta”. Le Black Angels vincono tutti i 4 set disputati al PalaBarton contro San Giovanni in Marignano Unain gran spolvero lancia subito ottimi segnali nelamichevole giocato contro la Consolini Volley San Giovanni in Marignano nel pomeriggio di sabato 9 settembre. Al PalaBarton le ragazze di coach Giovi conquistano tutti i quattro set giocati con i punteggi di 25-19, 25-14, 25-17 e 15-10. Le Black Angels mostrano subito ottime trame di gioco: bene il muro-difesa e l’attacco, ma sono ancora ampi i margini di miglioramento e non poteva essere il contrario dopo 3 settimane di lavoro con un gruppo profondamente rinnovato. In doppia cifra Traballi (19), Kosareva (13) e Viscioni (15). Ben 14 i muri perugini. ...