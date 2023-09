Kvaratskhelia-Napoli | spunta la promessa di De Laurentiis | il retroscena

(Di lunedì 11 settembre 2023)sul contratto di: Deavrebbe promesso al georgiano un adeguamento a 3 milioni. I dettagli. CALCIO. Khvichasi è imposto come uno dei protagonisti assoluti di questa prima parte di stagione con la maglia del. Le sue prestazioni stellari hanno attirato le attenzioni dei top club europei sul georgiano. L’entourage del numero 77 azzurro spinge per un adeguamento dello stipendio, oggi fermo a poco più di 1 milione. La dirigenza napoletana per il momento frena, visto che il contratto è stato firmato solo la scorsa estate. Secondo quanto rivelato su Twitter dal giornalista Giovanni Scotto, però, ci sarebbe unaverbale di Derisalente a quasi un ...

, il comunicato su. Gli attacchi di Ziliani a Gravina e a De Siervo . De Laurentiis, il post polemico. Così il presidente delsu Twitter (o X, come l'ha ribattezzato il ...Per, al di là delle dichiarazioni di facciata per spegnere le polemiche, si attende l'ormai famoso adeguamento a 3 milioni bonus inclusi che De Laurentiis ha promesso al giocatore quasi ......ha commentato su Il Fatto Quotidiano il comunicato pubblicato qualche giorno fa dalla SSCper smentire le voci circa una trattativa per il rinnovo contrattuale di. Il...

Ziliani difende De Laurentiis: "Ci indigniamo per il suo caz**te Allora il calcio italiano deve vergognarsi per gli scandali" CalcioNapoli24

Retroscena sul contratto di Kvaratskhelia: De Laurentiis avrebbe promesso al georgiano un adeguamento a 3 milioni. I dettagli.attraverso una nota ufficiale del Napoli, aveva utilizzato il termine “cazzate” che tanto ha fatto discutere In un comunicato di qualche giorno fa in cui ha smentito con decisione l’esistenza di ...