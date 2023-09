(Di lunedì 11 settembre 2023) Il leader nordcoreano partito da Pyongyang alla volta di Vladivostok, la trasferta dovrebbe durare almeno 20 ore Per il suo primoall’estero dopo quattro anni perre il presidente russo Vladimir, il leader nordcoreano Kim Yong-un è tornato al suo mezzo favorito, il, con il quale è partito da Pyogyang alla volta di Vladivostok. L’incontro dovrebbe avvenire il 13, anche se la data non è stata confermata.e lussuosissimo, ilprivato di Kim è anche molto lento a causa del suo enorme peso, tanto che ildovrebbe durare almeno 20 ore. Pochi sono potuti salire a bordo delpersonale di Kim, ma il Washington Post ne racconta oggi molti segreti, grazie a foto ufficiali e rare testimonianze. All’esterno il ...

Kim incontra Putin, viaggio sul treno blindato tra lusso e aragoste vive TheSoundcheck

Il leader nordcoreano partito da Pyongyang alla volta di Vladivostok, la trasferta dovrebbe durare almeno 20 ore ...I due si erano già incontrati a Vladivostok nel 2019. Kim Jong-un sarebbe partito con il suo treno blindato verde e giallo: il tragitto, a bordo del convoglio ...