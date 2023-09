Kim in Russia da Putin | incontro a Vladivostok con il famoso treno blindato

(Di lunedì 11 settembre 2023) Su invito di Vladimir, il leader nordcoreano Kim Jong-un si recherà innei prossimi giorni. Probabilmente mercoledì, 13 settembre 2023. Lo ha confermato il Cremlino in una nota rilanciata dall'agenzia di stampa Ria Novosti. A quanto pare, Kim arriverà acon il

"Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il presidente degli Affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Jong-un si recherà in visita ufficiale nella Federazione Russa. Il leader nordcoreano è a bordo di un treno blindato diretto verso la città di Vladivostock, dove potrebbe incontrare il presidente russo tra poche ore.