Kiev chiede missili Taurus per proteggere i suoi porti dalle bombe di Mosca

'Lo farete comunque, è solo questione di tempo e non capisco perché stiamo perdendo tempo', ha detto in risposta a una domanda in una conferenza stampa a... che, secondo quanto riferito,al presidente e al suo governo di mobilitare ancora più ... A fine agosto, l'analista politico diKost Bondarenko ha scritto su Telegram che, se Zelensky ...Nello stesso giorno, la consorte del premier porta a'aiuti umanitari' sotto forma di ... Dunque, ci sise l'orientamento pro - occidentale di Pašinjan, con l'addossare a Mosca una ...

Kiev chiede missili Taurus per proteggere i suoi porti dalle bombe di ... Globalist.it

«Non sarà una guerra lunga»: è quanto affermato dal capo dei servizi segreti militari ucraini, Kyrylo Budanov, secondo il quale la controffensiva di Kiev, che finora ha registrato successi contenuti, ...La guerra in Ucraina è al 564esimo giorno. In diretta tutti i principali aggiornamenti di domenica 10 settembre 2023 ...