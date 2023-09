Kelani’s Growth

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023) Un altro talento che la federazione ha formato totalmente sotto la sua ala, un nome nuovo ma molto interessante per il brand di NXT. Parlo dell’americana Kelani Jordan. Proviene dal mondo della ginnastica artistica quindi non le manca assolutamente la tecnica e l’agilità sul ring, un grosso punto a suo favore. Di fatto la sua esperienza nel mondo del pro wrestling è iniziata meno di un anno fa, ottobre, quando ha fatto il suo debutto nella WWE. Da allora ha avuto le sue prime occasioni di apparire in televisione da maggio di quest’anno prima a Level Up poi arrivando proprio nello show di NXT. E’ una superstar tutto sommato molto interessante perchè può crescere molto anche sul piano del lottato e nell’abilità al microfono che ben sappiamo tutti quanto contino nella federazione. Direi che settimana dopo settimana si sta prendendo il suo spazio nonostante ancora sia in quella ...