Kata | spunta un testimone inedito | “Era insieme a una ragazza all’Agenzia delle Entrate”

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 settembre 2023)una testimonianza inedita sul rapimento di, la bambina peruviana scomparsa dall’ex Hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno. Appena quattro giorni dopo, il 14 giugno, Antonio Gerace,che ha raccontato quanto ha visto alla trasmissione Mediaset, Morning News, avrebbe avvistato a Busto Arsizio, una donna che teneva in braccia una bambina, molto somigliante a. L’uomo, solo dopo aver visto in tv i servizi che raccontavano della misteriosa scomparsa, ha associato il volto della bimba visto in televisione, con quanto lui ha visto di persona e fatto la segnalazione, racconta TgCom. Ilal momento dell’incontro si trovava in un ufficio dell’Agenzia. Nella sala d’attesa c’era una bambina che stava giocando ed era ...