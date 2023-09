Kata scomparsa | cambio di rotta nelle indagini | la pista peruviana

(Di lunedì 11 settembre 2023)leya èmisteriosamente da Firenze lo scorso 10 giugno. La ricerca della bimbadi 5 anni sta proseguendo incessantemente anche se al momento le piste da vagliare sono molte e nessuna fino ad ora, si è rivelata decisiva. Secondo quanto riportato, nei prossimi giorni le ricerche si concentreranno in due direzioni. La Procura di Firenze sta indirizzando lesulladiverso il Perù., ancora ricerche all’ex Astor e laLe operazioni di ricerca saranno svolte ancora una volta all’Astor e questa volta saranno estremamente dettagliate e approfondite. Si effettueranno scavi e verrà controllato ogni angolo: insomma l’ex Stor verrà messo sotto sopra ...

...sul rapimento dic'è, infatti, anche quella di una ritorsione per il racket degli alloggi nell'ex albergo, che nel mese di agosto ha portato in carcere lo zio materno della piccola... conosciuta comemisteriosamente tre mesi fa. Ricerca più invasiva rispetto a quelle precedenti. Adesso si scava dentro l'ex hotel. Passati al setaccio tutti gli ambienti dello ...Leggi anche Un mese fa ladia Firenze La bimba di 5 anni, figlia di una coppia di peruviani che viveva nell'hotel Astor occupato abusivamente, sembra inghiottita nel nulla. Indagini a ...

Kata, scomparsa a Firenze: si cerca svolta nelle indagini. «Si scaverà dentro l'ex hotel Astor». Spunta l'ipot leggo.it

Si scaverà dentro l’ex hotel Astor di via Maragliano per cercare possibili tracce di Kataleya, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa nel nulla da oltre tre mesi. Forse già questa settimana i carabi ...Ancora nessuna notizia di Kataleya, la bambina di 5 anni tristemente nota come "Kata" dopo essere scomparsa nel nulla da oltre tre mesi, a Firenze. Le ricerche proseguono e ora si scaverà dentro l'ex ...