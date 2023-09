Kata | ispezioni «più invasive» nell’ex hotel Astor | previsti scavi sotto terra

(Di lunedì 11 settembre 2023) Non si fermano le ricerche per ritrovareleya Alvarez, la bambina peruviana scomparsa dall’exdi Firenze ormai più di tre mesi fa. E stavolta gli inquirenti della procura fiorentina puntano a nuovi sopralluoghi che non si limiteranno a ulteriori perquisizioni degli ambienti, fino a poche settimane fa occupati illegalmente da centinai di persone. Come riporta La Nazione, i carabinieri avrebbero intenzione di svolgerepiù, andando a scavarenell’immobile in via Maragliano. L’obiettivo degli inquirenti è provare a escludere una delle ipotesi ancora in piedi, secondo cui la bambina potrebbe essere stata uccisa e sepolta nella struttura. Le indagini Risale a pochi giorni fa la notizia che la procura di Firenze ha ...

