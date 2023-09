Kamala Harris a Ground Zero per le celebrazioni dell’11 settembre

Quanto a Mosca, l'incontro di Putin con Kim è 'un errore, un gesto di disperazione', ha affermato la vicepresidente americanain un'intervista alla Cbs. Quanto a Mosca, l'incontro di ...... primo presidente a commemorare la tragedia in Alaska, in una base militare ad Anchorage, di ritorno dalla sua tappa in Vietnam dopo il G20, la sua viceha presenziato alla cerimonia a ...Al suo posto, vicepresidente, insieme al sindaco di New York, Eric Adams , e la Governatrice dello Stato, Kathy Hochul . Come ogni anno, la cerimonia per ricordare le persone che quel ...Segui ilfogliettone.it su facebook

11 settembre: Biden va in Alaska, Harris a New York. 'Costruiamo un futuro più sicuro' TGLA7

L'America si ferma per l'11 settembre Ticinonline

Si commemora oggi il 22esimo anniversario dell'attacco terroristico alle Torri Gemelle che sconvolse il mondo l'11 settembre 2001. I cittadini americani sono ...La vicepresidente Kamala Harris ha presenziato alla cerimonia a Ground Zero a New York. «Oggi ricordiamo le 2.977 vite preziose che ci sono state rubate l’11 settembre e riflettiamo su tutto ciò che è ...Milano, 11 set. (askanews) - La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, è arrivata a Ground Zero, il memoriale che ricorda le vittime dell'attentato dell'11 settembre 2001, quando due aerei ...