Juventus Women | che stagione si prospetta senza Champions League?

(Di lunedì 11 settembre 2023) Quello dello scorso 9 settembre è stato un pomeriggio dimolto molto lungo per le. In quel di Francoforte, le bianconere hanno conosciuto una sconfitta particolarmente amara, segnata da un destino che in più di un’occasione era tranquillamente nelle loro mani, ma che ha invece presentato un conto beffardo. Sotto il sole tedesco, la squadra di Montemurro non è riuscita ad andare oltre l’1-1 dopo 120 minuti e più di partita, tra regolamentari e supplementari. Poi, l’epilogo ai rigori. Un 6-5 complessivo per le padrone di casa che certifica una certezza incontrovertibile: lafemminile è fuori dalla coppa più importante. E così, dopo 5 stagioni, niente impegni infrasettimanali in giro per il Vecchio Continente, nessun inno pre-match da ascoltare, nessuna notte da ...