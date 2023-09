Juventus | retroscena Pogba | così ha pensato di smettere con il calcio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Paulè in cerca di riscatto. Il centrocampista francese, riportato in Serie A dallanella stagione passata, ha deluso profondamente le attese. Un infortunio dietro l’altro, scarsa condizione fisica, impatto pressochè nullo su una stagione nata sotto una cattiva stella e sulla quale, forse, la mancanza del francese è pesata in maniera importante. Intervistato da Al Jazeera,si è detto voglioso di rispondere alle critiche attraverso le proprie prestazioni in campo: “voglio far rimangiare a tutti le loro parole e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai”. Fa riflettere anche un altro passaggio dell’intervista, quello relativo alle torbide vicende familiari nelle quali è stato coinvolto e l’estorsione subita: “il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può ...

Paul Pogba vuole dimenticare questi mesi davvero orribili che ha dovuto attraversare. Il centrocampista francese è voglioso di ricominciare, ma ha pensato anche all’addio al calcio. La Juventus l’ha s ...Juventus, Pogba: "A volte è dura, ho pensato di smettere con il calcio" Infine, Paul Pogba ha svelato un retroscena sul proprio passato. Come raccontato ad Al Jazeera, il centrocampista francese è ...