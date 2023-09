Juventus | Rabiot | “In Italia sono migliorato e diventato leader Ci sono rimasto male per il Pallone d’Oro…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Con la Juve non avremo le Coppe, la vedo come un’opportunità per lavorare meglio, cosa che non puoi fare quando hai tante partite. Potrà essere utile anche in vista di Euro 2024?. Così Adrienparla dal ritiro della Francia ai microfoni dell’Equipe. Il centrocampista, che ha firmato un rinnovo annuale con i bianconeri, parla dei sui miglioramenti e di ciò su cui può ancora lavorare: “Giocare inmi ha permesso di migliorare tatticamente, nella riflessione, nello sviluppo del gioco, nella costruzione delle azioni. Allegri insiste sul fatto che i miei numeri potrebbero essere più alti in termini di gol segnati, anche se la scorsa stagione ho segnato undici reti. Tutti gli allenatori me l’hanno detto, anche Blanc al Psg. Ho margini di progresso e questo è uno”.deluso dall’esclusione dalla ...