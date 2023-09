Juventus | Pogba sospeso | il comunicato del TNA e il parere dell’esperto

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 settembre 2023) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Paulè statoin via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Secondo le prime indiscrezioni riporta dall’Ansa il calciatore francese è risultato positivo al doping, precisamente al testosterone, ad un controllo effettuato al termine della prima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e. Il calciatore non è nemmeno sceso in campo. “Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile(FIGC) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metabiliti del testosterone di origine non endogena (i risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato ...