Juventus | Pogba sospeso anche dal club bianconero

Paulè stato trovato positivo al doping dopo un controllo di routine. Il centrocampista dellanon ha passato quindi l'antidoping dopo il match con l'Udinese, nella prima giornata di Serie A .Paulè risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando laha giocato in trasferta contro l'Udinese. Il calciatore francese, che a Udine non era ...La cosa certa è che Paulnon ha mai voluto infrangere le regole". È quanto afferma Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese della, dopo la notizia della positività. (Segue ...

Pogba doping, il centrocampista Juve positivo al testosterone: sospeso in via cautelare Sky Sport

TORINO – Vagando nei fitti labirinti delle sue complicazioni, a un certo momento Pogba è arrivato a pensare di essere la maledizione di sé stesso: “Alla base di tutti i miei infortuni c’era la testa e ...Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, ha rilasciato una dichiarazione a Tuttosport in merito alla positività del centrocampista della Juventus. Queste le sue parole: “ Attendiamo le contro-analisi e ...