Juventus | Pogba risultato positivo al doping | sospeso in via cautelare

(Di lunedì 11 settembre 2023) su Tg. La7.it - Paulsarebbeal testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando laha giocato in trasferta alla Dacia ...

Paulsarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando laha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l' Udinese . Lo apprende l'Ansa ...... presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, commentando la positività al testosterone del centrocampista dellaPaul. "Fermo restando che si tratta di una ...AGI - Nuovi problemi per Paul: il 30enne centrocampista francese sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo la partita tra Udinese edel 20 agosto , prima giornata di ...

Doping, Pogba positivo al testosterone. Ecco cosa rischia La Gazzetta dello Sport

La notizia della positività di Paul Pogba al testosterone rivelata dall’antidoping dello scorso 20 agosto in Udinese-Juventus ha in poco tempo fatto il giro del mondo, reale e virtuale. Un fulmine a ...Di seguito il comunicato ufficiale del Tribunale Nazionale Antidoping che ha reso nota la positività di Paul Pogba, con il centrocampista della Juventus che è stato sospeso in via cautelare: "II ...