Juventus | Pogba positivo al testosterone

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per Paulè un periodo nerissimo. Dopo l’infortunio arriva anche una la brutta notizia di doping. Il francese dellaè risultatoal. Il controllo antidoping risale al 20 agosto, subito dopo la prima giornata di campionato contro l’Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto 3-0 alla Dacia Arena,in quell’occasione non è nemmeno sceso in campo. Secondo quanto scritto dal Corriere.it, “la notizia filtra da ambienti calcistici. Si è diffusa nella mattinata di oggi, lunedì 11 settembre, ed è stato un rincorrersi di voci“. Il francese ha poi giocato spezzoni delle partite seguenti, contro Bologna e Empoli. In tutto ha totalizzato fin qui 52 minuti poi un nuovo leggero infortunio. Recentementeha dichiarato di essere pronto a ...

