Juventus | Pogba positivo al test antidoping | trovate tracce di testosterone

Squalificato per doping. Più che una sentenza, è una mazzata quella che ferma Paule sconvolge l'intera. La notizia della positività al testosterone, emersa dopo un controllo di routine effettuato lo scorso 20 agosto a Udine al termine della prima giornata di Serie A, ...TORINO - Paulsarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando laha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende l'ANSA ...Al momento, né lanéhanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma il mondo sportivo è in trepidante attesa di ulteriori dettagli e delucidazioni. Attualità Kata scomparsa, cambio di ...

Doping, Pogba positivo al testosterone. Ecco cosa rischia La Gazzetta dello Sport

Paul Pogba sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. Lo apprende ...Brutte notizie per la Juventus. Il centrocampista francese Paul Pogba è risultato positivo al doping: nelle sue urine sarebbero state trovate tracce di testosterone.