Juventus | Pogba | “Avevo pensato di smettere col calcio”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Le parole del centrocampista francese dellasul recente passato: "A volte è dura, voglio persone che mi amano per quello che sono, non per la fama o per i soldi"

...con Chiellini In diversi casi l'allenatore dellaha indovinato di chi si trattasse, con altri però ha fatto più fatica, soprattutto in un caso. I primi li indovina a raffica:, ...... il valore attuale della rosa dellaè di 433,20 milioni di Euro. Spiccano, tra i tanti, i ... Interessante come il valore di, nonostante sia un'incognita dal punto di vista fisico, sia ...Lo ha detto il centrocampista dellaPaul, intervistato da "Al Jazeera". Il francese, tornato in bianconero la scorsa estate, in poco più di un anno ha fatto pochissime apparizioni, ...

Pogba a muso duro: Juve, si rimangeranno le critiche. Pirlo e Evra leader Tuttosport

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha commentato le recenti dichiarazioni rilasciate dal centrocampista della Juventus, Paul Pogba. Ecco le sue parole: "Si possono passare momenti difficili.Bonanni ha commentato le dichiarazioni di Pogba: l'ex calciatore sarebbe scettico sulle possibilità di riscatto del giocatore della Juventus ...