Juventus nei guai | Pogba positivo al testosterone Rischia fino a 4 anni di squalifica

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Di nuovo neila. E stavolta protagonista è uno dei suoi calciatori più forti, Paul, risultatoalnei controlli antidoping dopo Udinese-, la prima partita di campionato nella quale il calciatore francese era peraltro rimasto in panchina. Il trentenne centrocampista francese dellaalla Dacia Arena non era sceso in campo ma era rimasto in panchina e sorteggiato per il controllo antidoping.è stato invece impiegato da Max Allegri nella seconda giornata di campionato, nel match-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21? del secondo tempo e in Empoli-, nella terza giornata di campionato, entrato in campo al 16? della ripresa, chiudendo il ...