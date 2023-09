“Juventus in vendita” | arriva la smentita del club bianconero | ma la notizia fa volare il titolo in Borsa

(Di lunedì 11 settembre 2023) La famiglia Agnelli, rivela Il Giornale, avrebbe deciso di mettere inlae sarebbero già in corso le grandi manovre per preparare l’addio al. Un addio che non sarà certamente rapido e indolore ma che segnerà la fine di un’epoca che è poi stata epopea di vittorie. Il quotidiano milanese, nell’articolo a firma di Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini, spiega che «oggi laè in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente (Andrea Agnelli, ndr) trasferitosi in Olanda e ilsull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato». L’obiettivo sarà quindi ora quello di trovare un acquirente, che possa ...

"Le ipotesi ventilate oggi da un quotidiano relativo alla cessione della Juventus FC sono destituite di fondamento". Cosi' un portavoce di Exor, che controlla il club, ha commentato le indiscrezioni apparse su Il Giornale, secondo cui "il rosso del club non sarebbe piu' sostenibile". La Juventus potrebbe essere venduta: a sostenerlo è l'edizione odierna de 'Il Giornale', che titola "Juventus in vendita".

Juventus in vendita, Exor smentisce: «Voci senza fondamento» Il Sole 24 ORE

Il Giornale spiega che dopo l’uscita di scena di Andrea Agnelli e il ritorno al comando di Elkann ed Exor la Juventus è oggi un club in vendita. Una voce che in ambito finanziario circola da un pò, ma ...Come sottolinea ilGiornale, la Juve è in vendita. Le ingenti perdite (240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni, debiti superiori e un valore di Borsa di 800 milioni), non sono più sostenibili per ...